В Германии рассказали о новой военной помощи Украине

Правительство ФРГ: за полторы недели Германия передала Украине 20 БМП Marder

За полторы недели Германия передала Украине 20 бронетранспортеров (БМП) Marder. О новой военной помощи Киеву рассказали в правительстве ФРГ, передает РИА Новости.

Уточняется, что общее количество переданных за все время Берлином БМП Marder составило 80 единиц. Помимо этого, за полторы недели Киеву направили 2380 артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, всего же с начала военного конфликта было поставлено почти 22 тысячи таких боеприпасов.

Ранее немецкий оборонный концерн решил поставить Украине восстановленные танки в 2024 году. В частности, речь идет о танках Leopard 1A5 и танковых тягачах BPz 2.

