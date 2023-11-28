В Казахстане обрушилась добыча нефти

Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана снизилась на 56 процентов

Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана резко снизилась. Об этом сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на заявление советника министра энергетики страны Шынгыса Ильясова.

Сокращение добычи нефти на крупных месторождениях сейчас составляет 56 процентов, уточнил Ильясов, общаясь с прессой. Суточная добыча нефти на Тенгизе, в частности, уменьшилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн. Причиной стали плохие погодные условия и ограничения приема топлива на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), пояснил он.

В местном Минэнерго заявили, что не владеют информацией о том, в какие сроки скорректируется ситуация. По словам Ильясова, в ближайшее время снижение нефтедобычи будет сохранено.

Ранее у нефтяного конкурента России возникли проблемы с работой нескольких электростанций Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), обеспечивающих электричеством ряд месторождений. Из-за этого в августе добыча нефти в республике снижалась с 232 до 215 тысяч тонн нефти в сутки. С аналогичными проблемами Казахстан сталкивался и в июле.

В прошлом году доходы республики от поставок топлива за рубеж увеличились в полтора раза, до 48,6 миллиарда долларов. Рост выручки оказался связан с удорожанием энергоресурсов, поскольку объемы поставок нефти Казахстаном сократились на 500 тысяч тонн (по отношению к 2021 году).