Нефтяному конкуренту России спрогнозировали проблемы с производством

«Ъ»: добыча нефти в Казахстане может снизиться из-за перебоев с электроэнергией

Добыча нефти в Казахстане может снизиться из-за перебоев с электроэнергией. О проблемах у нефтяного конкурента России сообщает «Коммерсантъ».

Минэнерго страны придется пересмотреть прогноз добычи нефти на 2023 год из-за проблем с энергоснабжением: 10 августа в Мангистауской области отключились несколько электростанций Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), обеспечивающих электричеством ближайшие месторождения. До аварии суточная добыча нефти в республике составляла 232 тысячи тонн нефти, но уже на четвертый день она снизилась до 215 тысяч тонн.

С похожими проблемами отрасль уже сталкивалась в июле. Из-за отключений электроэнергии ожидаемый объем производства снизили до 90,5 миллиона тонн (99,4 процента от плана).

МАЭК была построена в советское время — после аварии и отключения нескольких энергоблоков выбывшие мощности попытались частично заместить за счет импорта энергии из России. По данным «Интер РАО», поставки электричества в западные регионы Казахстана выросли почти вдвое. Тем не менее, с 13 августа в регионе ввели ограничения на потребление электроэнергии. Власти предупредили об угрозе веерных отключений промышленных и бытовых потребителей.

В 2022 году доходы Казахстана от поставок нефти за рубеж выросли в полтора раза в годовом выражении. Нефтяной конкурент России смог увеличить прибыль от продажи топлива несмотря на сокращение поставок. За год страна экспортировала на 500 тысяч тонн меньше, чем в 2021 году (65 миллионов тонн нефти), но заработала на этом 48,6 миллиарда долларов (31 миллиард долларов годом ранее). Рост выручки объяснили ростом мировых цен на энергоресурсы. С 2021 по 2022 год средняя стоимость экспортной казахстанской нефти поднялась с 473 долларов за тонну до 720 долларов.