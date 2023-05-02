Доходы конкурента России от продажи нефти выросли в полтора раза

БНС Казахстана: доходы республики от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%

По итогам прошлого года доходы Казахстана от поставок нефти за рубеж выросли в полтора раза в годовом выражении. Нефтяной конкурент России смог значительно увеличить прибыль от продажи топлива несмотря на сокращение поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (БНС) республики.

За год Казахстан экспортировал 65 миллионов тонн нефти, что на 500 тысяч тонн меньше, чем в 2021 году. При этом за поставки топлива в 2022 году республика получила 48,6 миллиарда долларов, а в 2021-м — 31 миллиард долларов.

Рост выручки был обусловлен повышением мировых цен на энергоресурсы. В частности, средняя стоимость экспортной казахстанской нефти подскочила с 473 долларов за тонну в 2021 году до 720 долларов за тонну в 2022 году.

Вместе с тем налоговые поступления от продажи нефти в бюджет Казахстана увеличились в прошлом году более чем в два раза — с 6,11 до 13,87 миллиарда долларов. В январе-феврале 2023 года в национальный фонд было направлено 2,68 миллиарда долларов (против 2,1 миллиарда в 2022 году), отмечает агентство со ссылкой на Комитет Государственных Доходов Министерства финансов Казахстана.

В то же время в первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы бюджета России снизились на 45 процентов, до 1,635 триллиона рублей (20,48 миллиарда долларов). В апреле ожидаемый объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов страны составит 113,6 миллиарда рублей, прогнозировал Минфин. Ведомство утверждает, что сейчас есть дисбаланс между доходами и расходами бюджета, а также большие расходы в виде авансовых платежей.

