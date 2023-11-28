В Китае предупредили Тайвань о реакции на его независимость

В Китае заявили Тайваню, что его независимость означает войну

Китай не станет проявлять снисходительность к действиям, направленным на пропаганду независимости Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа, передает CGTN.

Он подчеркнул готовность Пекина создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако предупредил, что его независимость будет означать войну. Биньхуа также считает, что жители острова должны выступить против его независимости и поспособствовать урегулированию отношений между конфликтующими сторонами.

Ранее США отказались поддержать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Отмечалось, что долгосрочная позиция Вашингтона состоит в том, что он не поддерживает независимость Тайваня.