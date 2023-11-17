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06:00, 17 ноября 2023Мир

США вновь отказались поддержать независимость Тайваня

Белый дом: США не поддерживают независимость Тайваня в преддверии выборов

Фото: White House / via Globallookpress.com

Соединенные Штаты продолжат заявлять, что не поддерживают независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Об этом рассказала старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, пишет ТАСС.

Она уточнила, что долгосрочная позиция США состоит в том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. По ее словам, важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива.

«Мы ясно понимаем, что наша политика не изменилась, и мы продолжим на ней фокусироваться по мере приближения к сложному периоду, связанному с выборами на Тайване», — подчеркнула Беран.

Она также отметила, что президент США Джо Байден указывал, что Штаты придерживаются политики «одного Китая», а «военная активность КНР в районе Тайваня, в том числе связанная с выборами», с точки зрения Вашингтона, неприемлема.

Ранее экс-посол Китая в Штатах Цуй Тянькай заявил, что, если Соединенные Штаты нарушат важный принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, то риск войны значительно возрастет. Он также выразил надежду, что в Белого дома «хватит мудрости или даже здравого смысла не выступать за войну с такой легкостью».

Кроме того, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не признает Тайвань как независимое государство. Но, по его словам, ЕС выступает за двусторонние отношения с этой страной.

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      Марина Совина
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