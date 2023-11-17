США вновь отказались поддержать независимость Тайваня
Соединенные Штаты продолжат заявлять, что не поддерживают независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Об этом рассказала старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, пишет ТАСС.
Она уточнила, что долгосрочная позиция США состоит в том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. По ее словам, важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива.
«Мы ясно понимаем, что наша политика не изменилась, и мы продолжим на ней фокусироваться по мере приближения к сложному периоду, связанному с выборами на Тайване», — подчеркнула Беран.
Она также отметила, что президент США Джо Байден указывал, что Штаты придерживаются политики «одного Китая», а «военная активность КНР в районе Тайваня, в том числе связанная с выборами», с точки зрения Вашингтона, неприемлема.
Ранее экс-посол Китая в Штатах Цуй Тянькай заявил, что, если Соединенные Штаты нарушат важный принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, то риск войны значительно возрастет. Он также выразил надежду, что в Белого дома «хватит мудрости или даже здравого смысла не выступать за войну с такой легкостью».
Кроме того, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не признает Тайвань как независимое государство. Но, по его словам, ЕС выступает за двусторонние отношения с этой страной.