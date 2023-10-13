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09:24, 13 октября 2023Мир

Боррель выступил против независимости Тайваня

Боррель: ЕС не признает независимость Тайваня, но хочет сотрудничать с ним

Фото: Juan Medina / Reuters

Европейский союз (ЕС) не признает Тайвань как независимое государство, но выступает за двусторонние отношения с этой страной. Об этом в своей колонке для South China Morning Post написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Другой важной проблемой безопасности в отношениях ЕС и Китая является Тайвань. Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям со стороны любой стороны; нет применению силы», — заявил Боррель.

При этом, по его словам, ЕС выступает за двусторонние отношения с Тайванем, «которые не предполагают какого-либо политического признания независимости страны», а также за разрешение напряженности посредством открытого диалога.

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Отмечается, что Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине.

Ранее Китай обнародовал план по углублению интеграции между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем в преддверии подготовки к президентским выборам на острове, запланированным на 2024 год. Директива, изданная совместно Центральным комитетом КПК и Государственным советом КНР, обещает превратить Фуцзянь в «демонстрационную зону» для тайваньских компаний и граждан, которые решат перебраться на территорию материкового Китая.

Министерство обороны Тайваня 18 сентября призвало Пекин прекратить «постоянный военный харассмент» после того, как Китай направил к острову более 100 военных самолетов в течение 24 часов.

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    Анастасия Яланская
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