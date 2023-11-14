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07:26, 14 ноября 2023Мир

В КНР рассказали о повышенных рисках войны на Тайване из-за США

Экс-посол КНР в США: Штаты повысят риск войны на Тайване, нарушив важный принцип

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Если Соединенные Штаты нарушат важный принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, то риск войны значительно возрастет. Об этом рассказал экс-посол Китая в Штатах Цуй Тянькай, пишет газета South China Morning Post.

«Принцип "одного Китая" — это ключ. Пока существует этот принцип, пока никто не пытается бросить вызов принципу "одного Китая", необходимости в применении силы нет», — объяснил он во время выступления на Family Business Summit, который проходил в Гонконге за закрытыми дверями.

При этом, по словам Цуй Тянькая, «если принцип "одного Китая" будет нарушен, то риск войны сильно возрастет». Он также выразил надежду, что в Белого дома «хватит мудрости или даже здравого смысла не выступать за войну с такой легкостью».

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Пекин надеется на мирное воссоединение Тайваня с материковой частью Китая, но не исключает возможность применения силы в решении проблемы острова в качестве последнего варианта. Она подтвердила, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и Штатов. В то же время посол настояла на том, что остров — это китайская провинция.

При это ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не признает Тайвань как независимое государство. Но, по его словам, ЕС выступает за двусторонние отношения с этой страной, а также за разрешение напряженности посредством открытого диалога.

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