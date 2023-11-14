В КНР рассказали о повышенных рисках войны на Тайване из-за США

Экс-посол КНР в США: Штаты повысят риск войны на Тайване, нарушив важный принцип

Если Соединенные Штаты нарушат важный принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является частью КНР, то риск войны значительно возрастет. Об этом рассказал экс-посол Китая в Штатах Цуй Тянькай, пишет газета South China Morning Post.

«Принцип "одного Китая" — это ключ. Пока существует этот принцип, пока никто не пытается бросить вызов принципу "одного Китая", необходимости в применении силы нет», — объяснил он во время выступления на Family Business Summit, который проходил в Гонконге за закрытыми дверями.

При этом, по словам Цуй Тянькая, «если принцип "одного Китая" будет нарушен, то риск войны сильно возрастет». Он также выразил надежду, что в Белого дома «хватит мудрости или даже здравого смысла не выступать за войну с такой легкостью».

Ранее посол КНР в Вене Ци Мэй заявила, что Пекин надеется на мирное воссоединение Тайваня с материковой частью Китая, но не исключает возможность применения силы в решении проблемы острова в качестве последнего варианта. Она подтвердила, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и Штатов. В то же время посол настояла на том, что остров — это китайская провинция.

При это ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не признает Тайвань как независимое государство. Но, по его словам, ЕС выступает за двусторонние отношения с этой страной, а также за разрешение напряженности посредством открытого диалога.