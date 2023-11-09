Китай заявил о возможности применения силы в решении проблемы Тайваня

Посол КНР Ци: Китай может применить военную силу против Тайваня

Пекин надеется на мирное воссоединение Тайваня с материковой частью Китая, но не исключает возможность применения силы в решении проблемы острова в качестве последнего варианта. Об этом заявила посол КНР в Вене Ци Мэй, сообщает Die Presse.

Ци Мэй отметила, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и США. В то же время она настояла на том, что остров — это китайская провинция. «Конечно, мы надеемся на мирное воссоединение. Но как независимая страна мы не можем отказаться от последнего варианта — применения военной силы. Правильным путем для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе является приверженность принципу "одного Китая" и неприятие независимости Тайваня», — объяснила она.

По словам главы китайской дипмиссии, США и КНР стараются укрепить каналы обмена и сотрудничества с обеих сторон и стабилизировать отношения.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) не признает Тайвань как независимое государство. Однако дипломат ответил, что ЕС выступает за двусторонние отношения с этой страной, а также за разрешение напряженности посредством открытого диалога.