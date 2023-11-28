В Москве бультерьер набросился на хозяйку после замечания

Mash: бультерьер набросился на хозяйку в Москве и искусал ей ягодицы и палец

В Москве бультерьер набросился на свою хозяйку и едва не загрыз ее после того, как она сделала ему замечание. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, пятилетняя собака пыталась взять еду со стола и не реагировала на замечания хозяйки. Когда та попыталась отогнать собаку рукой, питомец в ответ напал на женщину.

Сначала собака кусала хозяйке ягодицы, затем вцепилась в палец. Женщина смогла выбраться из квартиры, ее соседи вызвали скорую и отогнали домашнее животное. Пострадавшую от нападения бультерьера госпитализировали, более подробных данных о ее состоянии не приводится.

Ранее в Одинцово бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню на детской площадке. Ребенка госпитализировали с укушенными ранами лица, женщина также попала в больницу.Хозяин выгуливал питомца без намордника и поводка.