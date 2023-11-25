Бультерьер напал на четырехлетнюю россиянку и ее няню

В Подмосковье бультерьер набросился на 4-летнюю девочку, ее госпитализировали

В поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и набросился на четырехлетнюю девочку и ее няню. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, 24 ноября хозяин выгуливал свою собаку бойцовской породы без намордника и поводка на детской площадке. В результате пес напал на четырехлетнюю девочку и ее няню. Ребенка госпитализировали с укушенными ранами лица, женщина также попала в больницу.

Одинцовская городская прокуратура также начала проверку после произошедшего. Там дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а потом примут меры прокурорского реагирования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Ранее в Нижневартовске бультерьер набросился на школьницу в лифте.



