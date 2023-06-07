В России бультерьер набросился на школьницу в лифте и попал на видео

В Нижневартовске бультерьер напал на школьницу в лифте и попал на видео

В Нижневартовске бультерьер набросился на школьницу в лифте. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «N1. Первый Нижневартовский».

Перед нападением на девочку бультерьер вцепился в ее собаку. На кадрах видно, что хозяйка пытается защитить своего питомца и разнять животных. Затем выгуливавший пса мальчик оттаскивает его от лифта.

Пострадавшую девочку доставили в больницу и готовят к челюстно-лицевой операции. По данным Telegram-канала «Мегаполис ЮГРА», жители близлежащих домов несколько раз жаловались на то, что хозяева бультерьера выгуливают собаку без намордника. Отец пострадавшей рассказал, что хозяева агрессивного животного до сих пор не извинились за случившееся. Он написал заявление в полицию по факту нападения на дочь.

Ранее под Нижним Тагилом бойцовская собака напала на десятилетнего мальчика. Хозяйка собаки оставила истекающего кровью ребенка, не оказав ему помощи.