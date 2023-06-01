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07:54, 1 июня 2023Россия

Россиянка оставила ребенка истекать кровью после нападения ее бойцовской собаки

В Лае хозяйка бойцовских собак оставила ребенка истекать кровью после нападения животного

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В поселке Лая под Нижнем Тагилом бойцовская собака напала на 10-летнего ребенка — хозяйка агрессивного животного оставила мальчика истекать кровью и не оказала ему помощи. Об этом сообщила мать ребенка, ее цитирует местная группа во «ВКонтакте».

«Матвей с одноклассником шли со школы домой и решили пройти мимо пляжа, пощупать воду, скоро же купальный сезон... А там в это время женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже, животные были без поводов и намордников», — рассказала женщина.

Она добавила, что хозяйка двух бойцовских собак, одна из которых покусала ребенка, накричала на ее сына со словами «в следующий раз меньше будешь руками махать». Владелицей животных оказалась женщина, питомцы которой в 2022 году напали на другую собаку.

Мать мальчика написала заявление в полицию. В региональном управлении МВД уточнили, что по факту происшествия начата проверка.

Ранее в Оренбурге мужчина на улице Юных Ленинцев натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания. После случившегося в управлении МВД начали проверку.

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    Анастасия Шейкина
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