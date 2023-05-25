Россиянин натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания

В Оренбурге мужчина натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания

В Оренбурге мужчина на улице Юных Ленинцев натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания, сотрудники полиции начали проверку. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает РИА Новости.

По данным Telegram-канала «Оренбург Инцидент», пожилой россиянин обратил внимание, что мужчина, гуляя с бойцовской собакой, рвал цветы с клумбы во дворе жилого дома. Пенсионер сделал ему замечание. Тот в ответ натравил на него собаку. Канал также опубликовал фото, на которых у пожилого оренбуржца видны следы от укусов на голове и руках.

«В полиции зарегистрирован материал проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в региональном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы гулявшие без намордников бойцовские собаки напали на женщину и ее пса. После происшествия москвичка написала заявление в полицию и потребовала наказать владельцев агрессивных животных. Правоохранители организовали проверку.