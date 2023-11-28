В Москве умер знаменитый изобретатель керамического бронежилета
В Москве умер 95-летний Борис Балашов — знаменитый изобретатель керамического бронежилета. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям источника, причиной стала острая сердечная недостаточность. Балашова без признаков жизни обнаружили в квартире на улице Мусы Джалиля в районе Зябликово.
Борис Балашов — ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. На счету ученого 50 запатентованных и внедренных изобретений, самым популярным из них является керамический бронежилет. К достоинствам подобной защиты относят меньший вес по сравнению со стальной и более высокую прочность. В 1989 году за эту разработку Балашов вместе с командой учеников получили премию Совета министров СССР.
Ранее сообщалось, что бывшего директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Александра Щербатюка осудили за злоупотребление должностными полномочиями.