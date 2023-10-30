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06:06, 30 октября 2023Силовые структуры

Российский ученый получил условный срок за злоупотребления

Ученый получил условный срок за злоупотребление должностными полномочиями

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Бывшего директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Александра Щербатюка осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ученого осудили по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Советский районный суд Владивостока приговорил Щербатюка к двум с половиной годам лишения свободы условно. Кроме того, 2,5 года ему запрещено занимать руководящие должности.

Ранее Преображенский районный суд Москвы отправил в СИЗО старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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      Юлия Мискевич
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