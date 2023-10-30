Российский ученый получил условный срок за злоупотребления

Ученый получил условный срок за злоупотребление должностными полномочиями

Бывшего директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения Российской академии наук Александра Щербатюка осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ученого осудили по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Советский районный суд Владивостока приговорил Щербатюка к двум с половиной годам лишения свободы условно. Кроме того, 2,5 года ему запрещено занимать руководящие должности.

Ранее Преображенский районный суд Москвы отправил в СИЗО старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.