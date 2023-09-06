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10:40, 6 сентября 2023Силовые структуры

Ученого РАН отправили в СИЗО по делу о крупной взятке

В Москве суд арестовал сотрудника Института прикладной механики РАН за взятку

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Преображенский районный суд Москвы отправил в СИЗО старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают «Ведомости».

62-летний ученый будет под арестом до 1 ноября. Его задержали 4 сентября и в тот же день предъявили обвинение.

По версии следствия, Кудрявцев получил более 1,5 миллиона рублей под видом заработной платы от фирмы, которая выполняла госконтракт для института. Источник издания заявил, что ученому также хотят предъявить обвинение по статье о мошенничестве, по которой он сейчас проходит свидетелем. Адвокат ученого Сергей Гржибовский рассказал, что Кудрявцев уже три года находится в этом статусе. «И никогда к нему никаких претензий не возникало. Почему сейчас следователь решил выйти с ходатайством об аресте — неясно», — сказал он.

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Защита ученого будет добиваться освобождения Кудрявцева из СИЗО, так как у него есть хронические заболевания и на иждивении пожилая мать с онкологическим заболеванием. Более того, он никогда не скрывался, не препятствовал расследованию и посещал все допросы по вызову следователя. При этом ученый не признает свою вину.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд продлил до 10 ноября арест главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене. По этой же статье задержаны его коллеги Валерий Звегинцев и Александр Шиплюк.

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    Варвара Митина
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