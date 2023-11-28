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19:06, 28 ноября 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде обсудят строительство канатной дороги через Оку

В Нижнем Новгороде со 2 по 31 декабря обсудят проект канатной дороги через Оку

Фото: Anna Krylova_Listel / Shutterstock / Fotodom

Тему строительства канатной дороги через реку Оку вынесут на общественные обсуждения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Минэкология Нижегородской области, передает KP.RU.

Известно, что мнения жителей города будут собирать в формате опроса, который пройдет со 2 по 31 декабря в заочном формате. Таким образом, на обсуждение будет выставлена проектная документация канатной дороги от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина.

Отмечается, что более 1,6 тысячи нижегородцев обратились к председателю Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину с просьбой сократить трассу канатной дороги через Оку. Жители согласны на возведение канатки над рекой — от проспекта Гагарина до улицы Баумана. При этом они хотят, чтобы Заречный бульвар оставался зоной отдыха.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде перед магазином «Художественные промыслы» на улице Большой Покровской появится площадь Народных промыслов. Теперь главная улица будет соединять пять площадей: Лядова, Горького, Народных промыслов, Театральную и площадь Минина.

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      Карина Черных
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