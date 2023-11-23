В Нижнем Новгороде появится площадь Народных промыслов

В Нижнем Новгороде у магазина «Художественные промыслы» появится площадь

В Нижнем Новгороде перед магазином «Художественные промыслы» на улице Большой Покровской появится площадь Народных промыслов. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу городской думы.

Инициативу одобрил комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Территория, о которой идет речь, расположена между домами 39Б, 43 и 47 на Большой Покровской. Таким образом, теперь главная улица будет соединять пять площадей: Лядова, Горького, Народных промыслов, Театральную и площадь Минина.

Кроме того, принято решение дать названия двум безымянным скверам. Один из них, расположенный рядом с драмтеатром, будет носить имя литературного критика, поэта и публициста Николая Добролюбова. Второй сквер — на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции в Канавинском районе — получит имя Валерия Чкалова.

Ранее стало известно, что IT-кампус «Неймарк» появится в Нижнем Новгороде раньше срока благодаря финансовой поддержке в размере 3,5 миллиарда рублей, которую планируется направить из госбюджета.