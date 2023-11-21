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14:39, 21 ноября 2023Моя страна

IT-кампус появится в Нижнем Новгороде раньше срока

На IT-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде направили 3,5 миллиарда рублей

Кадр: «AdresTV Новостройки Нижнего Новгорода» / YouTube

IT-кампус «Неймарк» появится в Нижнем Новгороде раньше срока благодаря финансовой поддержке в размере 3,5 миллиарда рублей, которую планируется направить из госбюджета. Об этом сообщает KP.RU по ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Известно, что предложение о выделении средств поддержала комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований. Отмечается, что до этого средства были запланированы на 2024 год, однако ввиду важности проекта для региона было принято решение о выделении их уже в текущем.

«Параллельно со строительством инфраструктуры развиваем и научно-образовательное наполнение кампуса при участии экспертного сообщества, представителей компаний-партнеров. В настоящее время ведутся переговоры с российскими и международными исследователями, научными группами, а также индустриальными партнерами о запуске проектов и лабораторий по ключевым научно-образовательным направлениям кампуса», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее в ноябре Нижний Новгород признали самым безопасным городом России в 2023 году по оценке сервиса Numbeo. Столица Приволжья заняла 63-е место по уровню безопасности среди 352 крупных городов мира. Индекс безопасности там составляет 71,1. При этом Москва заняла 109-ю позицию с показателем 63,7, а Санкт-Петербург — 131-ю с показателем 60,7.

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      Карина Черных
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