В Польше сравнили продолжительность работы нового правительства с жизнью мухи

Экс-премьер Польши Миллер: срок работы нового правительства меньше жизни мухи

Новое польское правительство, возглавляемое Матеушем Моравецким, проработает «меньше жизни обычной мухи». Такое предположение высказал бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в соцсети X.

Он указал, что продолжительность жизни мухи в среднем составляет 28 дней. Личиночная стадия достигается за 14 дней, после чего насекомое превращается в куколку, а затем становится взрослой особью и откладывает яйца. «Правительство Моравецкого не успеет даже окукливаться, не говоря уже об откладывании яиц», — считает Миллер.

Ранее аналогичным прогнозом поделилось издание Politico. По его мнению, «правительство-зомби» Моравецкого продержится не дольше двух недель.