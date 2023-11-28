Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:54, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

В США предупредили о появлении в Польше «правительства-зомби»

Politico: в Польше ненадолго появляется «правительство-зомби»

Фото: Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta / Reuters

Новое польское «правительство-зомби» Матеуша Моравецкого продержится не дольше двух недель, считает американское издание Politico.

Авторы материала напоминают, что президент страны Анджей Дуда наделил Моравецкого полномочиями для формирования нового правительства, так что теперь у него есть четырнадцать дней, чтобы попытаться завоевать доверие парламента. Однако, по их мнению, ему не удастся это сделать.

27 ноября в президентском дворце в Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства Матеуша Моравецкого в присутствии главы республики. Уточнялось, что в кабинете теперь будет 17 вместо 27 министров, восемь из которых — женщины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

      В Думе предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших участников СВО

      Женщина пожаловалась на скуку от частого секса втроем

      В США предупредили о появлении в Польше «правительства-зомби»

      Мужчина сбежал в Белоруссию после предложения силовиков Латвии сотрудничать

      В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам

      В России задумались о запрете на экспорт зерновых

      Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника

      Красный Крест рассказал о нетипичном содержании заложников ХАМАС

      Спутник КНДР сфотографировал Пентагон и Белый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости