В США предупредили о появлении в Польше «правительства-зомби»

Politico: в Польше ненадолго появляется «правительство-зомби»

Новое польское «правительство-зомби» Матеуша Моравецкого продержится не дольше двух недель, считает американское издание Politico.

Авторы материала напоминают, что президент страны Анджей Дуда наделил Моравецкого полномочиями для формирования нового правительства, так что теперь у него есть четырнадцать дней, чтобы попытаться завоевать доверие парламента. Однако, по их мнению, ему не удастся это сделать.

27 ноября в президентском дворце в Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства Матеуша Моравецкого в присутствии главы республики. Уточнялось, что в кабинете теперь будет 17 вместо 27 министров, восемь из которых — женщины.