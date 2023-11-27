В Польше прошла церемония приведения к присяге нового правительства

TVP INFO: правительство Матеуша Моравецкого приведено к присяге в Польше

В президентском дворце в Варшаве прошла церемония приведения к присяге нового польского правительства Матеуша Моравецкого в присутствии президента страны Анджея Дуды. Об этом сообщает TVP INFO.

Как передает телеканал, в кабинете теперь будет 17 вместо 27 министров, а восемь министерских кресел заняли женщины. Глава государства отметил, что это рекорд, поскольку «в правительстве Польши никогда не было так много женщин».

Сообщается, что глава Минобороны Мариуш Блащак стал единственным министром, перешедшим в новый кабинет из прежнего правительства. Место главы МВД занял Павел Шефернакер, а МИД возглавил Шимон Шинковский вел Сенк.

Стоит уточнить, что если через две недели кабинет Моравецкого не получит вотум доверия в нижней палате парламента, то право выдвигать новых министров получат депутаты Сейма.

Ранее заместитель министра климата и окружающей среды республики Яцек Оздоба заявил, что Польша будет судиться с Германией из-за немецкого мусора. По его словам, Польша через суд потребует от Германии забрать около 40 тысяч тонн мусора, нелегально завезенного на территорию республики.