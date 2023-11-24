Польша решила судиться с Германией из-за немецкого мусора

Польша потребует через суд ЕС от Германии вывезти 40 тысяч тонн мусора

Польша потребует от Германии через суд Европейского союза (ЕС) забрать около 40 тысяч тонн мусора, нелегально вывезенного из ФРГ на территорию республики. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды республики Яцек Оздоба, передает РИА Новости.

«Это исторический момент, когда Польская Республика подает иск против другого государства. Германия не хочет забрать свой мусор с территории Польши. На днях мы подадим жалобу в Суд Евросоюза», — указал замминистра.

В июле глава Министерства климата и окружающей среды Анна Москва рассказала, что Польша пожаловалась на Германию в суд Европейского союза из-за нелегального ввоза отходов на территорию страны и потребовала забрать мусор.

По словам министра, у Варшавы не осталось выбора. Она рассказала, что Польша неоднократно обращала внимание своего западного партнера на эту проблему, «призывая к вывозу немецкого мусора, незаконно лежащего на польской земле».

«Примерная стоимость утилизации одной тонны отходов составляет более 10 тысяч злотых (примерно 2,3 тысячи евро) за тонну. Только здесь у нас 35 тысяч тонн. И это только вывоз, а потом еще предстоит рекультивация и возвращение территории в оборот», — обратила внимание Анна Москва.