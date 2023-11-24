Польша решила судиться с Германией из-за немецкого мусора
Польша потребует от Германии через суд Европейского союза (ЕС) забрать около 40 тысяч тонн мусора, нелегально вывезенного из ФРГ на территорию республики. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды республики Яцек Оздоба, передает РИА Новости.
«Это исторический момент, когда Польская Республика подает иск против другого государства. Германия не хочет забрать свой мусор с территории Польши. На днях мы подадим жалобу в Суд Евросоюза», — указал замминистра.
В июле глава Министерства климата и окружающей среды Анна Москва рассказала, что Польша пожаловалась на Германию в суд Европейского союза из-за нелегального ввоза отходов на территорию страны и потребовала забрать мусор.
По словам министра, у Варшавы не осталось выбора. Она рассказала, что Польша неоднократно обращала внимание своего западного партнера на эту проблему, «призывая к вывозу немецкого мусора, незаконно лежащего на польской земле».
«Примерная стоимость утилизации одной тонны отходов составляет более 10 тысяч злотых (примерно 2,3 тысячи евро) за тонну. Только здесь у нас 35 тысяч тонн. И это только вывоз, а потом еще предстоит рекультивация и возвращение территории в оборот», — обратила внимание Анна Москва.