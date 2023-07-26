Польша пожаловалась на Германию и потребовала забрать мусор

Польша пожаловалась на Германию в европейский суд из-за нелегального ввоза отходов

Польша пожаловалась на Германию в суд Европейского союза из-за нелегального ввоза отходов на территорию страны и потребовала забрать мусор. Об этом заявила глава Министерства климата и окружающей среды Анна Москва, передает РИА Новости.

По словам министра, у Варшавы не осталось выбора. Она рассказала, что Польша неоднократно обращала внимание своего западного партнера на эту проблему, «призывая к вывозу немецкого мусора, незаконно лежащего на польской земле».

«Примерная стоимость утилизации одной тонны отходов составляет более 10 тысяч злотых (примерно 2,3 тысячи евро) за тонну. Только здесь у нас 35 тысяч тонн. И это только вывоз, а потом еще предстоит рекультивация и возвращение территории в оборот», — обратила внимание Москва.

Ранее Европейский суд признал Варшаву виновной в нарушении прав граждан. По мнению европейской инстанции, после судебной реформы польские власти имеют слишком большое влияние на судей, поскольку могут назначать и увольнять их. Суд отменил вынесенное в октябре 2021 года в отношении Варшавы требование выплачивать ежедневные штрафы в 500 тысяч евро, но потребовал уплатить уже накопившиеся долги в размере 557 миллионов.

В Польше раскритиковали решение Европейского суда. Замминистра юстиции Себастьян Калета назвал приговор фарсом.