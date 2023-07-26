Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 26 июля 2023Мир

Польша пожаловалась на Германию и потребовала забрать мусор

Польша пожаловалась на Германию в европейский суд из-за нелегального ввоза отходов

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Польша пожаловалась на Германию в суд Европейского союза из-за нелегального ввоза отходов на территорию страны и потребовала забрать мусор. Об этом заявила глава Министерства климата и окружающей среды Анна Москва, передает РИА Новости.

По словам министра, у Варшавы не осталось выбора. Она рассказала, что Польша неоднократно обращала внимание своего западного партнера на эту проблему, «призывая к вывозу немецкого мусора, незаконно лежащего на польской земле».

«Примерная стоимость утилизации одной тонны отходов составляет более 10 тысяч злотых (примерно 2,3 тысячи евро) за тонну. Только здесь у нас 35 тысяч тонн. И это только вывоз, а потом еще предстоит рекультивация и возвращение территории в оборот», — обратила внимание Москва.

Ранее Европейский суд признал Варшаву виновной в нарушении прав граждан. По мнению европейской инстанции, после судебной реформы польские власти имеют слишком большое влияние на судей, поскольку могут назначать и увольнять их. Суд отменил вынесенное в октябре 2021 года в отношении Варшавы требование выплачивать ежедневные штрафы в 500 тысяч евро, но потребовал уплатить уже накопившиеся долги в размере 557 миллионов.

В Польше раскритиковали решение Европейского суда. Замминистра юстиции Себастьян Калета назвал приговор фарсом.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В России установили лимит бесплатных переводов самому себе

    Названы самые популярные китайские автомобили с пробегом в России

    Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

    Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний

    Береговая охрана США потребовала разрешить ей досмотр судов в Тихом океане

    Названа дата рассмотрения Совфедом закона об изменении призывного возраста

    Назван способ ускорить строительство домов в России

    Россия объявила в розыск украинских активиста и телеведущую

    Реакцию основателя Group-IB Ильи Сачкова на приговор показали на видео

    На Западе подсчитали ежемесячные потери беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости