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18:26, 28 ноября 2023Среда обитания

В работе МЦД-4 произошел сбой

В Москве произошел сбой в работе МЦД-4

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве произошел свой в работе Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об инциденте сообщает Telegram-канал Центральной пригородной пассажирской компании.

Несколько поездов были задержаны из-за остановки состава. Незапланированная остановка поезда № 6624 Апрелевка – Крутое произошла по техническим причинам на станции «Нижегородская», после чего к нему был направлен вспомогательный состав, который убрал его с путей.

В результате в пути задержались поезда дальних маршрутов горьковского направления в сторону Московской области и МЦД-4 в сторону станции «Железнодорожная».

В октябре столичный дептранс представил новую схему развития московского метро и МЦД до 2030 года. На ней появились МЦД-3 и МЦД-4, а также будущий МЦД-5, который построят от Домодедово с разветвлением до Пушкино и Щелково.

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      Александра Качан
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