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08:19, 28 ноября 2023Россия

В российском регионе двое детей сбежали из дома и оставили послание матери

Под Волгоградом двое детей ушли из дома из-за нежелания жить с отчимом

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Волгоградской области двое детей четырех и семи лет ушли из дома. Перед этим они оставили послание матери, в котором назвали условие своего возвращения, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, девочка и ее младший брат ушли из дома 26 ноября. В записке они указали, что вернутся после того, как из дома уйдет отчим. «Мама, мы не хотим жить с Витей», — говорилось в послании.

Также в записке был указан адрес, — заброшенный дом, в котором якобы можно было найти детей. Однако там брата с сестрой не оказалось. Детей искали почти сутки, затем их случайно увидела одна из местных жительниц по пути на работу. Полиция выясняет причины, толкнувшие детей на такой поступок.

Ранее в Кемеровской области второклассник сбежал из дома и собрался отшельничествовать. На такой шаг он решился из-за нежелания жениться. Незадолго до этого школьник посетил урок, на котором ему рассказали о необходимости в будущем вступить в брак и завести семью.

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      Алан Босиков
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