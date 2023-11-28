В России раскрыли причину ажиотажного спроса на красную рыбу

Глава «Инарктики» Соснов: спрос на рыбу подогрел возврат новогодних корпоративов

Резкий рост спроса россиян на красную рыбу в преддверии новогодних праздников во многом обусловлен возвращением корпоративов. В прошлом году многие компании отменили их на фоне кризиса, в этом году ситуация, напротив, стала постепенно выправляться, заявил генеральный директор компании «Инарктика» Илья Соснов. Его слова приводит РБК.

Как уточнил глава компании, декабрь традиционно считается наиболее прибыльным и самым напряженным месяцем для торговли красной рыбой. В этот период обычно фиксируется ажиотажный спрос на эту продукцию.

При этом в 2023 году объемы потребления лосося в стране не только восстановились после кризисного 2022-го, но и продемонстрировали резкий рост на 26 процентов по итогам января-июня и достигли уровня 46 тысяч тонн. В денежном выражении показатель увеличился на 33 процента, до 27 миллиардов рублей.

В конце второй половины этого года в компании ожидают продолжения тенденции. «В прошлом году с этим похуже было по понятным причинам, а сейчас люди заказывают корпоративы: мясная тарелка, рыбная тарелка, вино, водка, красная рыба, красная икра», — заявил Соснов.

Несмотря на значительный рост потребления и продаж красной рыбы в России, нынешние показатели по-прежнему отстают от пиковых значений, установленных до введения РФ в 2014 году продуктового эмбарго, перекрывшего ввоз из скандинавских стран, в том числе из Норвегии. Максимум зафиксировали в 2013-м, когда объем потребления лосося составил около 180 тысяч тонн, заключил глава «Инарктики».

В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков предрек снижение цен на красную рыбу и горбушу в России. К тому времени средняя стоимость продукции у рыбаков снизилась примерно в полтора раза, что в конечном счете должно оказать влияние и на розничные цены. В качестве еще одной важной причины этой тенденции Шестаков назвал удачную лососевую путину в этом году.