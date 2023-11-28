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12:43, 28 ноября 2023Экономика

В России удивились идее властей запретить вывоз зерна

Forbes: участники рынка удивились идее правительства о запрете экспорта зерна

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Предложение о возможном запрете экспорта зерна, прозвучавшее на встрече рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства, вызывает удивление. Об этом в комментарии Forbes рассказали участники зернового рынка.

Они указали, что сокращение запасов зерна до уровня в десять миллионов тонн (достаточно для закрытия потребности на полтора месяца), после которого и должен быть запрещен вывоз, крайне маловероятно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заметил, что в настоящее время в стране действует квота на экспорт, и даже если поставщики эту квоту исчерпают, в стране останется гораздо больше, чем 10 миллионов тонн.

Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко согласился с тем, что текущая ситуация не предполагает падения запасов. Рылько добавил, что сейчас задача скорее стоит противоположная — отправить как можно больше зерна на экспорт, чтобы избежать критического для производителей падения внутренних цен.

Непогода сама по себе ограничила исполнение контрактов на поставки зерна, а в декабре ситуация может усугубиться. Так что экспорт и без ограничений выглядит недостаточными. Более того, глава ИКАР объяснил, что цены находятся на крайне низком уровне, так что отдельные производители на фоне роста расходов работают уже с отрицательной рентабельностью.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут предположил, что речь идет не о запрете, а о ведомственной борьбе. По его словам, Минсельхоз с помощью такой идеи пытается забрать у Росстата функции мониторинга и контроля объемов запасов. Такие полномочия дают ему возможность заниматься многими другими вопросами.

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      Платон Щукин
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