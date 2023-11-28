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13:58, 28 ноября 2023Экономика

В России захотели защитить детей от одного вида мороженого

Минфин России предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Минфин России предложил ограничить крепость алкогольного мороженого показателем 1,2 процента. В ведомстве уточнили, что, согласно подготовленному проекту распоряжения, предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах не должно будет превышать аналогичных показателей в квасе.

Необходимость таких изменений власти объясняют тем, что сейчас крепость подобной продукции достигает 7-10 процентов, а поскольку распространение алкогольного мороженого не ограничено из-за нахождения в перечне товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции, оно может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. При этом законодательных ограничений на продажу этих десертов подросткам не существует.

О передаче властями Амурской области в федеральный Минфин предложения ограничить продажи алкогольного мороженого, которое по крепости сопоставимо с пивом и медовухой, стало известно в начале ноября.

В свою очередь другие региональные чиновники предлагают пойти дальше и в целом запретить «продажу мороженого, конфет с алкоголем в общепитах в том числе». По словам начальника управления главы Чувашии по молодежной политике Ивана Филиппова, из-за доступности такой продукции молодежь в стране становится потенциальной жертвой алкогольной зависимости.

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      Дмитрий Воронин
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