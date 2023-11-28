В Совфеде поддержат запреты для нелегальных мигрантов при одном условии

Клишас: запреты для нелегальных мигрантов должны применяться для их выдворения

Совет Федерации может поддержать подготовленный МВД законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам водить машину, регистрировать недвижимость, открывать счета и переводить деньги. Об этом заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с ТАСС.

Однако сенатор подчеркнул, что Совфед поддержит инициативу при одном условии: если ограничения прав нелегальных мигрантов будут применяться для их выдворения с территории России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что нелегальных мигрантов в России необходимо выводить в правовое поле. По его словам, этому могут поспособствовать ряд ограничений, запрещающих пользоваться определенными социальными привилегиями. «Если хочет быть полноценной ячейкой общества, хоть и временного характера, нужно требовать выполнение всех нормативным регламентированных действий, которые обозначены для лиц из других государств», — сказал он.

Подготовленный МВД России законопроект предлагает установить для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания, который запрещает водить машину, получать водительские права, регистрировать недвижимость, открывать счета, заключать брак и переводить деньги. Также они не смогут сдать экзамен на права или заменить водительское удостоверение.