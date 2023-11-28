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08:04, 28 ноября 2023Россия

МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

МВД захотело запретить нелегальным мигрантам водить автомобиль и получать права

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МВД России подготовило законопроект, согласно которому предлагается установить режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов. Это предполагает введение нескольких запретов и ограничений — в частности, предлагается запретить мигрантам водить автомобиль и переводить деньги, следует из проекта, который есть в распоряжении ТАСС.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый (...) в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета», — уточняется в документе.

Законопроект предлагает запретить нелегальным мигрантам регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также приобретение и отчуждение недвижимого имущества и транспортных средств. Помимо этого, предлагается запретить таким людям ставить на государственный кадастровый учет недвижимое имущество и регистрировать транспортные средства. МВД также выступило с инициативой отказывать нелегегальным мигрантам в допуске к сдаче экзаменов на права, в замене водительских прав и в заключении брака.

Из документа следует, что у контролируемых лиц будут права и обязанности. Так, нелегальные мигранты смогут запрашивать данные о том, на каком основании в отношении них применяются те или иные ограничения. Они праве обжаловать действия или бездействия должностных лиц, которые контролируют их пребывание.

Ранее на федеральном уровне в России предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного. «Такая ответственная работа не для них», — пояснил парламентарий.

Как заявлял президент Росси Владимир Путин, интересы россиян превыше притока мигрантов. По его словам, если России необходимо приток мигрантов, нужно выбирать тех, кто действительно необходим стране.

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      Анастасия Шейкина
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