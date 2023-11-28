Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 28 ноября 2023Россия

В России ответили на желание Украины переименовать населенные пункты в Крыму

Сенатор Карасин: Киеву нужно решать проблемы, а не переименовывать села в Крыму

Фото: Alexey Pavlishak / Shutterstock / Fotodom

Украинским властям необходимо заняться решением реальных проблем, которые более очевидны, а не переименовывать населенные пункты в Крыму. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на заявление Минреинтеграции Украины председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Переименование крымских населенных пунктов — это от лукавого, мягко говоря. Потому что с такой же степенью ума и осведомленности они могут переименовывать все на европейской карте, может быть, даже на карте Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и США. Так что поле для фантазии у псевдоответственных чиновников украинского правительства довольно широкое», — заявил сенатор.

По словам Карасин, желание Украины переименовать крымские населенные пункты выглядит одновременно смешно и весьма печально.

«Потому что на фоне тех проблем, которые существуют у Украины, подобные инициативы мгновенно вызывают вопрос о степени компетентности существующей власти», — заключил он.

Ранее пресс-служба Минреинтеграции Украины сообщила, что украинские власти захотели переименовать населенные пункты в Крыму — им хотят дать названия на крымскотатарском языке.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мегашторм выбросил к берегам Анапы огромный сухогруз. Как россияне быстро научились на нем зарабатывать?

      Стало известно о миллионных убытках паба Макгрегора в Дублине

      Названа оптимальная толщина снега для зимующих на даче растений

      Оценены последствия исчезновения крупнейшего в мире айсберга

      В России оштрафовали издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

      Житель Подмосковья откусил ухо приятелю

      ВВС США получили новые ядерные бомбы

      Модели из Китая побили себя по лицу в рекламе косметики и прославились в сети

      Патриарх Кирилл посчитал ненужной единую идеологию в России

      Московского учителя информатики оштрафовали за надпись на доске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости