В России ответили на желание Украины переименовать населенные пункты в Крыму

Сенатор Карасин: Киеву нужно решать проблемы, а не переименовывать села в Крыму

Украинским властям необходимо заняться решением реальных проблем, которые более очевидны, а не переименовывать населенные пункты в Крыму. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на заявление Минреинтеграции Украины председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Переименование крымских населенных пунктов — это от лукавого, мягко говоря. Потому что с такой же степенью ума и осведомленности они могут переименовывать все на европейской карте, может быть, даже на карте Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и США. Так что поле для фантазии у псевдоответственных чиновников украинского правительства довольно широкое», — заявил сенатор.

По словам Карасин, желание Украины переименовать крымские населенные пункты выглядит одновременно смешно и весьма печально.

«Потому что на фоне тех проблем, которые существуют у Украины, подобные инициативы мгновенно вызывают вопрос о степени компетентности существующей власти», — заключил он.

Ранее пресс-служба Минреинтеграции Украины сообщила, что украинские власти захотели переименовать населенные пункты в Крыму — им хотят дать названия на крымскотатарском языке.