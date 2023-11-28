Минреинтеграции Украины захотело переименовать населенные пункты в Крыму

Украинские власти захотели переименовать населенные пункты в Крыму — им хотят дать названия на крымскотатарском языке. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Уточняется, что этот вопрос обсуждался на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. «Подготовка этого решения продолжается во исполнение закона», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. В результате комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Андрей Одарченко в разговоре с главой госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры страны Мустафой Найемом заявил, что стране необходимо сдать Крым и Донбасс.