Депутат из партии Зеленского заявлял о необходимости сдать Крым и Донбасс

«Страна.ua»: нардеп Украины Одарченко заявлял о необходимости сдать территории

Украинский народный депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Одарченко в разговоре с главой госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафой Найемом заявил, что стране необходимо сдать Крым и Донбасс. Его слова привел прокурор на заседании суда по избранию меры пресечения, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» «Политика страны».

По данным следствия, Одарченко также утверждал, что не верит в то, что страна сможет удержать свои территории, в том числе город Харьков. «Зачем нам эти Донецкие и Луганские, Крым — черт с ним. Понятно, что жалко, но нужно договариваться», — заявил депутат в ходе разговора с Найемом.

Кроме того, нардеп связал намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы с тяжелым положением дел на фронте. Диалог состоялся до того, как Зеленский 6 ноября заявил, что нынешнее время является неподходящим для смены главы государства.

Слова Одарченко прокуратура рассматривает как потенциальное совершение преступления. «Он фактически нормализует агрессию РФ против Украины. Это может указывать на то, что Одарченко склонен к совершению преступлений, связанных с коллаборационизмом и другими правонарушениями против основ национальной безопасности», — заявил прокурор.

Ранее, 21 ноября, народному депутату сообщили о подозрении его во взяточничестве. Обвинение утверждает, что он пытался подкупить Мустафу Найема, предложив тому сумму в 0,39 биткоина, эквивалентную 10 тысячам долларов.