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15:04, 28 ноября 2023Среда обитания

Звезда «Реальных пацанов» рассказал о переезде за город

Актер Владимир Селиванов переехал за город вместе с беременной невестой

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов сообщил, что он переехал в загородный дом вместе с беременной невестой. О жизни за городом он рассказал в интервью StarHit.

Селиванов признался, что очень любит Москву, однако сейчас он проживает в Подмосковье в доме, где оборудована собственная студия звукозаписи (артист сочиняет песни под псевдонимом VAVAN — прим. «Ленты.ру»). Актер предпочел не называть более точное местонахождение объекта. «Мне так нравится тишина, умиротворение. У меня наконец-то появился свой дом и своя студия в доме, где я могу сочинять музыку», — поделился радостью он. Звезда «Реальных пацанов» добавил, что родился в городе Лысьва Пермского края и в юности проводил много времени в деревне.

В апреле Селиванов отмечал, что хочет переехать из квартиры в загородный дом. На тот момент он на протяжении нескольких месяцев проживал в квартире своей возлюбленной Александры.

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      Полина Кислицына
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