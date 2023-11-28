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14:07, 28 ноября 2023Культура

Звезда «Секса в большом городе» объявила голодовку из-за действий в Газе

Звезда «Секса в большом городе» объявила голодовку ради прекращения огня в Газе

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Американская актриса и звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон выразила готовность принять участие в голодовке в рамках призыва к постоянному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Newsweek.

Исполнительница роли Миранды Хоббс в проекте объявила о своем участии в пятидневной голодовке на пресс-конференции у Белого дома. К ней присоединились законодатели штата, а также активисты.

«Как мать еврейских детей, чьи бабушки и дедушки пережили Холокост, мой сын попросил меня использовать мою платформу влияния, чтобы как можно громче донести, что "никогда больше" означает "никогда больше для всех". Президент США Джо Байден должен использовать этот момент для переговоров о постоянном прекращении огня, которое вернет всех заложников и политических заключенных домой, и начнет закладывать основу для прочного мира», — цитирует издание слова артистки.

Отмечается, что Никсон — одна из 250 знаменитостей, подписавших письмо с призывом остановить военные действия в Газе.

Ранее стало известно, что мексиканскую актрису Мелиссу Барреру, звезду фильма «Крик», уволили со съемок седьмой части франшизы из-за поста, в котором она выступила с критикой властей Израиля.

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      Анастасия Астахова
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