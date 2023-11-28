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11:50, 28 ноября 2023Россия

Зюганов объявил об участии в президентских выборах в России в 2024 году

Лидер КПРФ Зюганов объявил об участии в президентских выборах в РФ в 2024-м

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Об этом он объявил во время пресс-подхода в Госдуме, пишет RTVI.

Политик пояснил, что пойдет на президентские выборы с командой. Но финальное решение примет центральный комитет КПРФ в конце декабря, заметил Зюганов.

Других подробностей о своем участии в президентской гонке председатель партии не привел.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин.

Он подчеркнул, что действующий глава государства пока не сообщил о своем намерении баллотироваться на следующий срок.

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      Анна Щербакова
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