Зюганов объявил об участии в президентских выборах в России в 2024 году

Лидер КПРФ Зюганов объявил об участии в президентских выборах в РФ в 2024-м

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет участвовать в президентских выборах в России в 2024 году. Об этом он объявил во время пресс-подхода в Госдуме, пишет RTVI.

Политик пояснил, что пойдет на президентские выборы с командой. Но финальное решение примет центральный комитет КПРФ в конце декабря, заметил Зюганов.

Других подробностей о своем участии в президентской гонке председатель партии не привел.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин.

Он подчеркнул, что действующий глава государства пока не сообщил о своем намерении баллотироваться на следующий срок.

