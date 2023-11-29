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20:08, 29 ноября 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без косметики после сна

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественную внешность на видео после сна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» запечатлела себя утром в кровати в атласной ночной рубашке. Артистка лежала на подушке с распущенными волосами, при этом на ее лице отсутствовала косметика, а ногти были накрашены черным лаком.

«Я подумала, почему бы нам не утвердить рубрику "Вещание из постели" и выходить в эфир по утрам?» — обратилась знаменитость к подписчикам.

Ранее в ноябре российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала естественную внешность. 35-летняя звезда фильма «Текст» предстала перед камерой, сидя в машине в черной куртке. При этом растрепанные волосы знаменитости спадали на ее лицо, на которое она не стала наносить макияж.

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      Карина Черных
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