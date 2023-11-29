Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве

Представители Армении и Великобритании подписали план военного сотрудничества

Представители Армении и Великобритании подписали в Лондоне план военного сотрудничества на 2023-2024 годы. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян и руководитель департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства обороны Великобритании Дэвид Морган также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и договорились усилить контакты в военной сфере.

Армянская делегация проинформировала коллег о ситуации с безопасностью в стране, шагах по установлению мира с Азербайджаном и стабильности в регионе, а также о реформах в армии.

Следующая, седьмая по счету встреча представителей ведомств пройдет в Ереване.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян призвал западные страны помочь в укреплении устойчивости демократии в республике.