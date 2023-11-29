Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 29 ноября 2023Бывший СССР

Армения и Великобритания договорились о военном сотрудничестве

Представители Армении и Великобритании подписали план военного сотрудничества

Фото: Министерство Обороны Республики Армения

Представители Армении и Великобритании подписали в Лондоне план военного сотрудничества на 2023-2024 годы. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян и руководитель департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства обороны Великобритании Дэвид Морган также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и договорились усилить контакты в военной сфере.

Армянская делегация проинформировала коллег о ситуации с безопасностью в стране, шагах по установлению мира с Азербайджаном и стабильности в регионе, а также о реформах в армии.

Следующая, седьмая по счету встреча представителей ведомств пройдет в Ереване.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян призвал западные страны помочь в укреплении устойчивости демократии в республике.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

      Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

      В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

      Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

      Никас Сафронов рассказал о попытках прописать Орнеллу Мути в своей квартире

      В грядущем саммите Евросоюза увидели подарок для России

      Ценам на вторичное жилье в России предсказали спад

      Оставшиеся участники BTS уйдут служить в армию до конца года

      Генсек НАТО снова не смог назвать даты поставок истребителей F-16 Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости