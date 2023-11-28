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16:13, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Армении призвали Запад помочь укрепить демократию в стране

Спикер парламента Армении Симонян призвал Запад укрепить демократию в стране

Фото: Stepan Poghosyan / Reuters

Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал западные страны помочь в укреплении устойчивости демократии в республике. Об этом он высказался на встрече с руководителем литовско-армянской парламентской группы Раймундасом Лопатой, передает портал News.am.

Симонян назвал демократию важной гарантией безопасности Армении, отметив, что Ереван придерживается повестки достижения мира в регионе. Спикер парламента также указал на дружественные армянско-литовские отношения, основанные, по его мнению, на схожем историческом опыте.

Ранее Симонян заявлял, что Армения готова отдать Азербайджану анклавы советского времени в обмен на село Арцвашен. До этого он также сообщал, что мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто в течение ближайших 15 дней.

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      Алевтина Запольская
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