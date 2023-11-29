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15:07, 29 ноября 2023Бывший СССР

Армения в ООН призвала защитить армян Нагорного Карабаха от геноцида

Постпред Армении в ООН Маргарян призвал защитить армян в Нагорном Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Организации Объединенных Наций (ООН) еще предстоит выполнить обязательства по защите армян Нагорного Карабаха от геноцида. Об этом заявил постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян, сообщает Public Radio of Armenia.

В ходе встречи в честь 75-й годовщины Конвенции ООН по предотвращению геноцида дипломат заявил, что организация, ее соответствующие органы и структуры еще не выполнили свои обязательства перед народом Нагорного Карабаха.

По его мнению, международное сообщество больше не может отворачиваться от проблемы, видя явные признаки геноцида, а именно регулярные серьезные и систематические нарушения прав человека.

Он также сослался на прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо, назвавшего блокаду Лачинского коридора Азербайджаном в 2022 году проявлением геноцида через создание непригодных для жизни условий.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о готовности отдать Азербайджану анклавы советского времени в обмен на село Арцвашен.

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      Юрий Леонов
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