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17:54, 29 ноября 2023Бывший СССР

Азербайджанские военные провели учения у границ Армении

Вооруженные силы Азербайджана провели учения в Нахичеванской автономии

Фото: President of the Republic of Azerbaijan / Reuters

Вооруженные силы Азербайджана провели учения по установлению контроля над путями обеспечения условного противника. Об этом сообщает «Sputnik Армения»

Командно-штабные учения прошли на территории Нахичеванской Автономной Республики — в эксклаве, отделенном от остальной части страны территорией Армении.

Согласно боевому приказу, военные выполнили задачу по наступлению на участок расположения условного противника. В ходе учений основной акцент был сделан на занятие господствующих высот, с которых видны пути обеспечения и направления подхода резервов условного противника.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стране не нужно начинать новую войну с Арменией, поскольку все поставленные цели достигнуты.

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      Юрий Леонов
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