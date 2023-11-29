Азербайджанские военные провели учения у границ Армении

Вооруженные силы Азербайджана провели учения в Нахичеванской автономии

Вооруженные силы Азербайджана провели учения по установлению контроля над путями обеспечения условного противника. Об этом сообщает «Sputnik Армения»

Командно-штабные учения прошли на территории Нахичеванской Автономной Республики — в эксклаве, отделенном от остальной части страны территорией Армении.

Согласно боевому приказу, военные выполнили задачу по наступлению на участок расположения условного противника. В ходе учений основной акцент был сделан на занятие господствующих высот, с которых видны пути обеспечения и направления подхода резервов условного противника.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стране не нужно начинать новую войну с Арменией, поскольку все поставленные цели достигнуты.