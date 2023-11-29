Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 29 ноября 2023Силовые структуры

Более полутонны наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в российском регионе

В Новгородской области изъято более 540 кг наркотиков из подпольной лаборатории

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Силовики изъяли около 40 килограммов наркотиков и более полутонны продуктов промежуточного синтеза и прекурсоров из подпольной лаборатории в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Двое жителей Ленинградской области, организовавшие нарколабораторию, были задержаны с поличным. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

По данным ведомства, изготовленные наркотики подозреваемые планировали реализовать через подконтрольный интернет-магазин. Все найденные в лаборатории вещества были изъяты из незаконного оборота.

Ранее сибирские таможенники обнаружили крупнейшую за год партию прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      В России подготовят операторов «Охотников»

      Умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова

      Армения в ООН призвала защитить армян Нагорного Карабаха от геноцида

      Более полутонны наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в российском регионе

      Муфтий призвал отказаться от публичного обсуждения проблем с миграцией в России

      В России снесли разозливший коммунистов памятник борцу с советской властью

      Москвич донес на обсуждавших Украину посетителей пивного бара у метро

      Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным боям

      В России призвали Совет Безопасности ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости