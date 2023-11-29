Более полутонны наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в российском регионе

В Новгородской области изъято более 540 кг наркотиков из подпольной лаборатории

Силовики изъяли около 40 килограммов наркотиков и более полутонны продуктов промежуточного синтеза и прекурсоров из подпольной лаборатории в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Двое жителей Ленинградской области, организовавшие нарколабораторию, были задержаны с поличным. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

По данным ведомства, изготовленные наркотики подозреваемые планировали реализовать через подконтрольный интернет-магазин. Все найденные в лаборатории вещества были изъяты из незаконного оборота.

Ранее сибирские таможенники обнаружили крупнейшую за год партию прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков.