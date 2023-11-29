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09:20, 29 ноября 2023Россия

Четверо россиян отправились на рыбалку и пропали

В Иркутской области начали искать четырех пропавших рыбаков на Байкале

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Иркутской области начали искать четырех мужчин, которые отправились на рыбалку на озеро Байкал и пропали. Об этом сообщили ТАСС в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Волонтеры отметили, что несколько групп вышли из Сахюрты на катере и на автомобилях. Работу российским поисковикам осложнил шторм, в условиях которого невозможно использовать вертолет.

Спасатели намерены осмотреть береговую линию от населенного пункта Онгурен до Кочерикова, поделились в поисковом отряде.

«При необходимости, если что-то обнаружат, спустят лодку "Кайман-360", по погодным условиям», — добавили спасатели.

Связи с рыбаками пока нет. Предположительно, последний раз их видели в пяти километрах от полуострова Святой Нос.

Ранее сообщалось, что в Мурманске двое рыбаков пропали без вести после опрокидывания судна в мороз.

Уточнялось, что один из мужчин, который управлял судном, нарушил правила управления транспортным средством, из-за чего судно опрокинулось.

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      Анна Щербакова
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