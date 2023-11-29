В Госдуме подняли вопрос дефицита учителей из-за маленьких зарплат

Депутат Смолин предрек снижение зарплаты учителей в пересчете на нагрузку и цены

По данным Росстата за первую половину 2023 года, средняя зарплата учителя в стране на 15-20 тысяч меньше, чем средняя зарплата по Российской Федерации в целом, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В беседе с «Лентой.ру» он поднял вопрос дефицита учителей из-за маленькой оплаты труда.

«Начну с того, что, согласно исследованию общероссийского «Народного фронта» несколько летней давности, в 75 регионах Российской Федерации не исполнялся указ президента №597 в части оплаты учительского труда. Мало того, в среднем российский учитель работает на 1,8 ставки, то есть практически за двоих, и при этом в большинстве регионов не получает то, что ему положено по указу президента даже за себя одного», — высказался депутат.

В то же время правительственные чиновники отрицают дефицит учительских кадров, заметил собеседник «Ленты.ру». Так, недавно вице-премьером Татьяной Голиковой было заявлено о нехватке в России 11 тысяч учителей.

В ответ я напомню, что в России примерно 1 миллион 250 тысяч учителей. Если бы все они работали на одну ставку, а не на 1,8, у нас не хватало бы 640 тысяч учителей. Если бы их заставили работать на 2,5 ставки, то можно было бы еще 500 тысяч учителей уволить. По данным центра при РАНХиГС, при работе на 1,5 ставки не хватало бы примерно 250 тысяч учителей. Я думаю, что первое, что необходимо — это коллегам из правительства осознать, что в образовании кадровый кризис Олег Смолин депутат Госдумы

Он напомнил, что в бюджете на 2024 год предусмотрена индексация зарплаты работникам федеральных учреждений на 9,8 процента. «Вроде бы немало, но при этом ожидаемый средний рост заработной платы в этом году — 13 процентов. Другими словами, зарплата в вузах в следующем году будет еще больше отставать от того, что положено по указу президенту. Напомню, что, согласно указу, работникам вузов положено получать две средние зарплаты по региону», — добавил парламентарий.

Говоря о педагогах, которые финансируются из региональных и местных бюджетов, депутат обратил внимание, что на эти цели в следующем году правительство выделило 100 миллиардов рублей. «Если мне не изменяет память, эту цифру в 100 миллиардов я слышу уже с 2018 года, если не раньше. При этом ее никогда не хватало. С тех пор средняя зарплата значительно выросла, но цифра в 100 миллиардов осталась прежней. Значит, ее будет не хватать еще больше, поэтому каждый регион будет решать проблему повышения зарплаты в следующем году в меру своих возможностей и приоритетов», — сказал он.

Для меня, например, ясно, что в пересчете на нагрузку и на реальный рост цен средняя зарплата педагога, скорее, снизится. Без поддержки федерального бюджета регионам решить вопрос зарплаты педагогов не под силу Олег Смолин депутат Госдумы

По мнению парламентария, судя по поддержке со стороны государства, годом педагога на самом деле был 2012 год, когда регионам добавили существенные деньги на финансирование образования. Тогда же был издан вышеупомянутый указ президента. «Вот тогда учительская зарплата в пересчете на реальную нагрузку была самой высокой. С тех пор нагрузка растет, реальная заработная плата в пересчете на нагрузку в целом по стране падает», — поделился он.

Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание, что Госдума недавно отклонила подготовленный им законопроект, предполагавший получение учителем положенных по указу президента средств при работе на одну ставку. «Убежден, что [тогда] кадровый кризис в образовании прекратился бы очень скоро», — заключил он.

Ранее директор одной из владимирских школ Дмитрий Кушпита предрек кризис в школах из-за низких зарплат. На заседании местного Заксобрания он заявил о необходимости достойно повысить педагогам зарплату, сообщил «Чеснок». По его словам, минимальный размер зарплаты у местных учителей составляет 16 242 рубля, а с 1 января 2024 года он поднимется на 3 тысячи и составит 19 242 рубля.

До этого о необходимости поднять зарплату учителям в беседе с «Лентой.ру» также говорила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.