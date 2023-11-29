Дочь Урганта поделилась снимком топлес

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимком топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото девушка предстала перед камерой в меховой шапке-ушанке, прикрыв рукой обнаженную грудь. При этом она надела очки с прозрачными линзами и нанесла на губы сияющую нюдовую помаду.

Подписчики восхитились откровенной съемкой Куталии, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красивая», «Великолепная», «Шапка — это наше все», «Самый крутой кадр», «Бомба», — высказывались они.

В мае Эрика Куталия также снялась в откровенном виде. Тогда она разместила в соцсетях фото, на котором запечатлела себя в прозрачном платье розового цвета. На размещенном кадре видно, что девушка надела данный наряд на голое тело.