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10:20, 29 ноября 2023Ценности

Дочь Урганта поделилась снимком топлес

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимком топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото девушка предстала перед камерой в меховой шапке-ушанке, прикрыв рукой обнаженную грудь. При этом она надела очки с прозрачными линзами и нанесла на губы сияющую нюдовую помаду.

Подписчики восхитились откровенной съемкой Куталии, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красивая», «Великолепная», «Шапка — это наше все», «Самый крутой кадр», «Бомба», — высказывались они.

В мае Эрика Куталия также снялась в откровенном виде. Тогда она разместила в соцсетях фото, на котором запечатлела себя в прозрачном платье розового цвета. На размещенном кадре видно, что девушка надела данный наряд на голое тело.

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      Карина Черных
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