Дочь Урганта снялась в прозрачном платье на голое тело

Дочь ведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в прозрачном платье на голое тело

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя Эрика разместила в сторис фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором она запечатлела себя в прозрачном платье розового цвета. На размещенном кадре видно, что Куталия надела данный наряд на голое тело.

Также на снимке можно заметить, что на лице девушки отсутствует макияж, а волосы распущены.

Эрика Куталия не впервые демонстрирует подобные кадры. В апреле она поделилась откровенным снимком с новым возлюбленным. Тогда она сфотографировалась с молодым человеком, который был одет в черную футболку и брюки того же цвета. При этом мужчина приподнял джинсовую мини-юбку девушки, демонстрируя ее интимные части тела.