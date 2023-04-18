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13:13, 18 апреля 2023Ценности

Дочь Урганта поделилась интимным фото с новым возлюбленным

Дочь ведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась интимным фото с новым возлюбленным

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась откровенным снимком с новым возлюбленным. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя знаменитость сфотографировалась вместе с молодым человеком, который был одет в черную футболку и брюки того же цвета. На размещенном кадре видно, что мужчина приподнял джинсовую мини-юбку девушки, тем самым демонстрируя ее интимные части тела. В то же время лицо парня на изображении было скрыто.

Имя возлюбленного инфлюэнсер не раскрыла. Кроме того, поклонники не могли оставить комментарии под фотографией блогерши, поскольку она разместила ее в сторис.

Эрика Куталия не в первый раз показывает подобные кадры. В августе она порадовала поклонников снимком в прозрачном платье.

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Карина Черных
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