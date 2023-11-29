В удмуртском зоопарке поселился спасенный в другом регионе фламинго

В удмуртском зоопарке поселился спасенный в Пермском крае фламинго

В зоопарке Удмуртии поселился фламинго, спасенный в Пермском крае. Об этом сообщается в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Птенца 2023 года рождения нашли возле завода АО «Уралоргсинтез» — он упал от усталости при перелете, его сразу же поместили в теплое помещение, а затем передали ветеринарам.

Пол птицы пока неизвестен. Фламинго будет находиться на карантине, под наблюдением ветеринарных врачей зоопарка. Ближе к весне его переселят в общий вольер к сородичам.

Ранее в Горном Алтае спасли двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана — их отправили в зоопарк Барнаула. В настоящее время их откармливают рачками и знакомят с новым окружением. Предполагается, что в Барнауле птицы останутся до весны.